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В Венгрии оштрафовали бизнесмена за нарушение санкций против России

Новости — Четверг, 5 декабря 2024, 19:26 — Олег Павлюк

Суд венгерского города Сегед наложил штраф в размере одного миллиона форинтов (почти 2560 долларов) на 44-летнего предпринимателя за нарушение санкций против России.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на MTI.

Дело касается событий октября 2022 года, когда осужденный работал руководителем предприятия в городе Шандорфалва и запросил разрешения на ввоз автомобильных запчастей на сумму 35 миллионов форинтов из России.

Но, чтобы скрыть происхождение товара, мужчина зарегистрировал компанию в Беларуси, чем нарушил режим санкций Евросоюза против России.

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Запчасти были изъяты на таможне, а против мужчины возбудили дело. Он признал вину и согласился на наказание предложенное прокуратурой.

Кроме штрафа в миллион форинтов, суд Сегеда также распорядился конфисковать партию автозапчастей.

Как известно, венгерские власти последовательно выступают против дальнейших санкций против России, утверждая, что они не ослабляют российскую экономику и вместо этого вредят только ЕС.

К примеру, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что Европейскому Союзу необходимо пересмотреть санкции против России, поскольку именно они, по его мнению, удерживают цены на энергоносители на высоком уровне.

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Венгрия санкции
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