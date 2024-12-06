Канада хочет передать Украине часть огнестрельного оружия, которое запретила у себя

Правительство Канады обсуждает с Украиной возможность отправки части огнестрельного оружия, на использование которого наложило запрет, чтобы оно помогло сдерживать Россию на поле боя.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство АР.

Министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан объявил о запрете еще 324 разновидностей огнестрельного оружия в продолжение запрета 1500 марок и моделей оружия в мае 2020 года.

"Это означает, что это оружие больше не может быть использовано", – сказал Леблан, добавив, что ему место на поле боя, а не в руках охотников или спортивных стрелков.

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Перечень запрещенного огнестрельного оружия в Канаде решили расширить на фоне беспокойства общественности тем, что первоначальный запрет не учел много штурмовых видов оружия.

Канадский министр обороны Билл Блэр заявил, что Оттава обратилась к украинским властям, которые выразили заинтересованность в некоторых образцах оружия.

"Каждая помощь, которую мы можем предложить украинцам, – это шаг к их победе", – сказал Блэр.

Пока неизвестно, когда запрет будет полностью внедрен и когда Украина сможет получить часть изъятого оружия. Федеральное правительство Канады сейчас ведет переговоры с местными властями по выкупу запрещенного оружия у частных владельцев.

Напомним, Канада в сентябре анонсировала новый пакет военной помощи для Украины, в который вошли авиационные ракеты, стрелковое оружие и элементы техники.

Также канадские власти не ограничивают Украину в применении переданного оружия по территории России.