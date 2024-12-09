Отчет ЕС: 2024 год станет самым жарким в истории наблюдений

2024 год станет самым теплым годом в истории наблюдений, аномально высокие температуры, по прогнозам ученых Европейского Союза, сохранятся как минимум до первых месяцев 2025 года.

Об этом сообщила служба мониторинга изменения климата Европейского Союза Copernicus (C3S), цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Как свидетельствуют данные C3S, собранные с января по ноябрь 2024 года – этот год станет первым в истории, когда средние глобальные температуры превысят 1,5°C по сравнению с доиндустриальным периодом 1850-1900 годов.

Отмечается, что до этого самым теплым годом был 2023-й.

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Этот год, как отметили исследователи, отличился экстремальными погодными явлениями по всему миру:

сильные засухи поразили Италию и Южную Америку;

смертельные наводнения охватили Непал, Судан и Европу;

аномальная жара в Мексике, Мали и Саудовской Аравии унесла тысячи жизней;

разрушительные циклоны произошли в США и на Филиппинах.

Научные исследования подтверждают, что все эти события имеют четкую связь с изменениями климата, вызванными деятельностью человека. Основной причиной изменений климата являются выбросы углекислого газа от сжигания ископаемого топлива.

Хотя многие правительства взяли на себя обязательства достичь нулевых выбросов, глобальные выбросы CO₂ в 2024 году достигнут рекордного уровня.

В C3S акцентировали – снижение выбросов до нуля может остановить ухудшение ситуации, но "текущие обещания пока не приносят нужного результата".

Ученые также отслеживают возможность развития климатического феномена Ла-Нинья в 2025 году, который может временно охладить поверхность океанов. Однако это не изменит общей тенденции к потеплению.

"2025 год может быть немного прохладнее 2024, если разовьется Ла-Нинья, но это не означает, что температуры будут "безопасными" или "нормальными", – подчеркнула Фридерике Отто, климатолог из Имперского колледжа Лондона.

В начале сентября C3S писала, что мир выходит из самого теплого лета в северном полушарии с момента начала наблюдений.

Напомним, в начале ноября в Испании официально подтвердили гибель более 200 человек на юго-востоке страны, пострадавшем от катастрофического наводнения.

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