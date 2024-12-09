Разведка Британии подтвердила поражение российского ЗРК С-400 в Крыму

В результате атаки в оккупированном россиянами Крыму была поражена позиция российского зенитного ракетного комплекса С-400.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 9 декабря.

Британская разведка рассказала, что 29 ноября 2024 года Вооруженные Силы Украины уничтожили элементы системы противовоздушной обороны С-400 в Симферополе.

На снимках видны две воронки размером около 13,5 м, разбросанные обломки и пять автомобилей аварийно-спасательных служб.

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Фото: Х

Тогда в социальных сетях сообщалось о взрыве и детонации ракетного топлива, связанной с уничтожением элементов системы противовоздушной обороны.

Это уже второе сообщение об успешном поражении украинскими военными российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в ноябре, после уничтожения ЗРК С-400 в Курской области 23 ноября.

Отметим, С-400 – российский зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности, предназначенный для борьбы с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления, РЭБ, воздушными командными пунктами, стратегическими бомбардировщиками.

В начале декабря разведка Великобритании отметила, что в ноябре среднесуточные потери российских оккупационных войск в Украине (убитыми и ранеными) достигли нового рекорда.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году потратила 200 млрд долларов из-за войны.