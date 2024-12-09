Пентагон: С 2022 года Россия потратила на войну против Украины $200 млрд

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году потратила $200 млрд.

Об этом он сказал на Национальном форуме по безопасности Рональда Рейгана в Калифорнии, передает "Европейская правда".

Комментируя помощь для Украины в войне с Россией, Остин отметил, какую цену заплатила РФ за "безрассудство" главы Кремля Владимира Путина.

По его словам, с февраля 2022 года Россия понесла по меньшей мере 700 тысяч жертв и растратила более $200 млрд.

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"А тем временем Россия заплатила потрясающую цену за безрассудство Путина. С февраля 2022 года Россия понесла по меньшей мере 700 000 потерь персонала. Она растратила более $200 млрд", – отметил он.

Глава Пентагона акцентировал – в течение последних месяцев Россия несла около 1000 потерь в день.

"А российские потери только за первый год выбранной Путиным войны, похоже, больше, чем потери Москвы во всех ее конфликтах, начиная со Второй мировой войны, вместе взятых", – подчеркнул он.

Остин отметил достижения НАТО в течение этого периода и акцентировал, что Североатлантический альянс продолжает "четко осознавать, что война Путина была не результатом расширения НАТО, а причиной расширения НАТО".

В начале декабря разведка Великобритании информировала, что в ноябре среднесуточные потери российских оккупационных войск в Украине (убитыми и ранеными) достигли нового рекорда – 2030 человек.

Министерство обороны США 7 декабря объявило о новом значительном пакете помощи Украине в сфере безопасности почти на миллиард американских долларов.