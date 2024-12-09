Зеленский планирует позвонить Байдену, чтобы поговорить о приглашении Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский планирует позвонить действующему президенту США Джо Байдену, чтобы обсудить вопрос приглашения Украины в НАТО.

Об этом он сказал журналистам по итогам встречи с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцем в Киеве, сообщает Укринформ, передает "Европейская правда".

Комментируя вопрос о приглашении Украины в НАТО, Зеленский заявил, что это сложно обсуждать с новоизбранным американским президентом Дональдом Трампом, ведь он еще не в Белом доме и не имеет всех юридических прав.

Следовательно, украинский президент анонсировал планы позвонить Байдену "в ближайшее время".

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"Я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность, поговорить со мной и поднять именно вопрос о приглашении в НАТО, потому что он сейчас является действующим президентом Соединенных Штатов и от его позиции многое зависит. И нет смысла обсуждать с президентом Трампом то, что, пока сегодня он еще не в Белом доме, от него не зависит", – заявил он.

Также он поблагодарил за последний пакет помощи Украине от США.

"Это серьезная поддержка. Для нас это очень важно. И мы говорили о том, что даже если будет такая пауза, пока Украины нет в НАТО, и даже если бы у нас было приглашение и мы не были в НАТО, и будет такая пауза, что будет в это время? Кто нам гарантирует какую-то безопасность?" – отметил он.

Зеленский отметил, что стоит "подумать и поработать над позицией" президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Помните, он предлагал, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на каких-то территориях Украины, которые бы гарантировали нам безопасность, пока Украина не в НАТО? Но мы должны иметь к этому четкое понимание, когда Украина будет в ЕС и когда Украина будет в НАТО", – добавил Зеленский.

Напомним, ранее украинская власть отказалась от возможных гарантий безопасности, которые являются альтернативными членству в НАТО.

В то же время Киев отмечает, что не настаивает на своем безотлагательном вступлении в НАТО, несмотря на позицию отдельных государств-членов.

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