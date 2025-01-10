Зеленский рассказал, о чем шла речь на его встрече с президентом Италии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о "хорошей встрече" со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой.

Об этом украинский президент написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

В ходе встречи Зеленский поблагодарил президента Италии "за непоколебимую поддержку Украины", а также "за четкую и принципиальную позицию относительно справедливого и прочного мира".

Украинский президент подчеркнул, что интеграция Украины в существующие действенные структуры безопасности является не только самым эффективным решением, но и наиболее экономически выгодным для всех партнеров.

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"Мы также обсудили чувствительный вопрос возвращения украинских детей, похищенных Россией, – тысячи молодых жизней, чье будущее разрушила война России. Мы должны восстановить их будущее и сделать все возможное, чтобы они, как и все дети, могли жить счастливо", – отметил Зеленский.

Он поблагодарил Италию за заботу и поддержку украинских сирот, которые сейчас находятся в стране из-за российской войны.

"Кроме того, я пригласил президента Маттареллу посетить Киев и с нетерпением ожидаю продолжения этого крепкого партнерства", – добавил Зеленский.

Накануне Зеленский встречался с итальянским премьером Джорджей Мелони. На встрече речь шла об "укреплении безопасности, реагировании на глобальные события и подготовке к нынешней конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Риме".

Встреча Зеленского с Мелони состоялась сразу после заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").