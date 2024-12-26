Авария автобуса в Норвегии: погибли три человека, еще несколько в тяжелом состоянии

В аварии автобуса на севере Норвегии погибли три человека, еще несколько в тяжелом состоянии; среди пассажиров есть иностранцы.

Об этом сообщает NRK, пишет "Еврпоейская правда".

В полиции сообщили, что всего на борту было 58 человек, он направлялся из города Нарвик на Лофотенские острова. Автобус принадлежит компании Boreal и выполнял регулярный рейс.

Jens Andre M. Birkeland

В настоящее время из перевернувшегося и частично погруженного в воду автобуса эвакуировали всех пассажиров. Три человека погибли от полученных травм, еще четверо в тяжелом состоянии.

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Jens Andre M. Birkeland

Среди пассажиров есть граждане восьми разных стран, каких именно – не уточняют.

В первое время после известий об аварии предполагали, что в автобусе могло быть до 70 пассажиров.

На прошлой неделе самолет норвежской компании, который садился в городе Молде на берегу фьорда, съехал с полосы и чуть не оказался в воде.

В конце октября в центре Осло произошло опасное ДТП с трамваем – он сошел с рельсов и въехал в помещение магазина.