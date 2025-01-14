В Киев прибыла спикер Сейма Латвии

Во вторник, 14 января, в Украину с официальным визитом прибыла спикер Сейма Латвии Дайга Миериня.

Об этом в Facebook сообщила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, передает "Европейская правда".

14 января утром Кондратюк опубликовала видео встречи на Киевском железнодорожном вокзале.

По ее словам, это важный визит для развития межпарламентского сотрудничества и свидетельство поддержки украинско-латвийских отношений.

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Как информируется, у делегации запланирован ряд встреч с украинскими органами власти и представителями учебных и реабилитационных центров для военных.

В этот же день в Киев с неанонсированным визитом прибыл министр обороны Германии Борис Писториус.

В пятницу, 20 декабря, новый кабинет министров Литвы посетил Киев.