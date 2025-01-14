Армения подписала документ о стратегическом партнерстве с США

Главы внешнеполитических ведомств Армении и США подписали в Вашингтоне хартию о стратегическом партнерстве.

Об этом сообщила армянская служба "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

Подписанию предшествовало заседание армяно-американского стратегического диалога в июне 2024 года, по итогам которого приняли совместное заявление о намерениях повысить его до стратегического партнерства.

"Мы создаем комиссию стратегического партнерства, которая предусматривает расширение сотрудничества в сферах экономики, безопасности и обороны, демократии, инклюзивности и межличностных отношений", – объявил госсекретарь Энтони Блинкен.

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Кроме того, Блинкен сообщил, что они работают с Арменией для усиления усилий по защите суверенитета и суверенной территории.

По его словам, на следующей неделе в Армению прибудет специальная пограничная группа из США для проведения совместных операций по охране границы.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян поблагодарил Вашингтон за усилия, которые поддерживают целостность суверенной территории и независимость государства. Ереван остается приверженным мирной повестке дня и тесно сотрудничает с США, отметил министр.

Мирзоян также заявил, что официальный Ереван готов работать с новой администрацией США.

Напомним, на прошлой неделе правительство Армении одобрило законопроект о запуске процесса вступления страны в ЕС.

Смотрите объяснение "ЕвроПравды" о том, что стоит за решением Еревана о вступлении в Евросоюз.