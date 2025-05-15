В Дрездене мужчине грозит штраф за гитлеровский салют в ретромобиле

Прокуратура Дрездена просит суд оштрафовать на 2500 евро 37-летнего мужчину, который проехал в военном ретромобиле в стальном шлеме, показывая гитлеровское приветствие.

Об этом говорится в заявлении прокуратуры, которое цитирует "Европейская правда".

Во время инцидента, который произошел еще в мае 2024 года, мужчина ехал на встречу владельцев ретроавтомобилей на пассажирском сиденье и сделал гитлеровский салют.

В результате было возбуждено уголовное производство против всех пассажиров, но уголовное наказание было предъявлено только 37-летнему мужчине. Ему инкриминируют использование символики антиконституционных и террористических организаций.

Обвиняемый ранее не имел судимостей, но не прокомментировал обвинения.

Решение о вынесении уголовного приговора должен принять суд Дрездена. Если и суд, и обвиняемый согласны с решением, уголовный приговор выносится без судебного разбирательства и вступает в силу.

В апреле наказали четырех учеников девятого класса из Германии, которые сфотографировались во время посещения музея концлагеря Аушвиц в Польше, сделав ультраправый экстремистский жест.

Перед этим в Польше оштрафовали израильского подростка за гитлеровский салют в Освенциме.