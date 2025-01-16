Польша будет способствовать открытию первого кластера по вступлению Украины в ЕС

Польша будет способствовать открытию первого кластера по переговорам о вступлении Украины в Европейский Союз, а также еще нескольких по возможности.

Об этом говорится в совместном заявлении президента Владимира Зеленского и премьер-министра Польши Дональда Туска, подписанном в Варшаве 15 января, передает "Европейская правда".

Как известно, Зеленский и Туск встретились в Варшаве в начале председательства Польши в Совете ЕС.

В заявлении, среди прочего, указано, что "Польша будет способствовать процессу присоединения Украины с целью открытия кластера 1 „Основы" и, по возможности, – других переговорных кластеров".

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Также там отметили, что Зеленский и Туск согласились, что безопасность и оборона Европы – это общий интерес и ответственность.

"Дефицит безопасности, существующий в Европе, вызванный прежде всего вооруженной агрессией России против Украины. Мы будем работать вместе, чтобы остановить российскую войну против Украины и восстановить всеобъемлющий, справедливый и длительный мир и безопасность в Европе", – говорится в заявлении.

Как акцентируется – обе стороны будут поддерживать и продвигать "план победы", а также Украинскую формулу мира, которые базируются на ключевых принципах международного права.

Также Украина и Польша будут работать вместе с европейскими партнерами, чтобы сделать Европу более безопасной, сильной и более защищенной.

"Это будет охватывать обеспечение Украины надлежащей оборонной поддержкой, в частности использование замороженных российских активов для нужд Украины, в т. ч. для эффективного функционирования Фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира", – добавили в заявлении.

Во время совместной пресс-конференции Туск пообещал, что его страна поможет Украине ускорить вступление в ЕС, одновременно отстаивая собственные интересы.

Также, как информировали, европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос убеждена, что в 2025 году будет возможно открыть с Украиной первый и тридцать первый кластеры в переговорах о членстве в ЕС.

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