Во Франции начали расследование аферы с Брэдом Питтом на 830 тысяч евро

Власти французского острова Реюньон начали расследование после сообщений о мошенниках, которые обманули женщину на 830 тысяч евро с помощью сгенерированных искусственным интеллектом изображений Брэда Питта.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Ранее на этой неделе французский телеканал TF1 опубликовал репортаж о женщине, которую назвали Анной. По ее словам, мошенники заставили ее поверить, что она общается якобы с Брэдом Питтом, из-за чего та развелась с мужем-миллиардером и перевела мошенникам 830 тысяч евро.

Мошенники использовали фейковые аккаунты в социальных сетях и WhatsApp, а также технологию создания изображений с искусственным интеллектом – дипфейков, чтобы отправить Анне селфи и сообщения от якобы Брэда Питта. На некоторых из них он якобы в больнице, а женщина финансировала его "лечение".

Реклама:

Переписка с "голливудским актером" продолжалась полтора года, пока Анна не увидела в новостях, что настоящий Питт встречается с Инес де Рамон.

В то же время после выхода интервью в эфир TF1 женщина столкнулась с волной травли и насмешек в интернете, из-за чего программу пришлось убрать.

По информации СМИ, мошенниками являются трое мужчин в возрасте за 20 лет, которые сейчас находятся в Нигерии. Французская полиция, по данным AFP, пытается найти счета, на которые поступали переводы от женщины, чтобы помочь ей вернуть деньги.

Между тем представитель 61-летнего Питта на фоне резонанса предупредил поклонников, чтобы они остерегались мошенников, которые выдают себя за других.

Как ранее сообщалось, в словацком городе Превидза полиция расследует случай мошенничества в отношении 62-летней женщины, которую заставили отдать свои и дочери сбережения на сумму 100 тысяч евро.