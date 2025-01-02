СМИ назвали цель китайских хакеров, которые атаковали Минфин США

Целью китайских хакеров, которые устроили кибератаку на Министерство финансов США, был важный отдел ведомства, который занимается санкциями против стран и групп лиц, которые вводит власть США.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на американских чиновников, информирует "Европейская правда".

По словам чиновников, которые говорили на условиях анонимности, главной целью кибератаки на управление по контролю за иностранными активами (OFAC) были китайские организации, в отношении которых правительство США может рассмотреть возможность введения финансовых санкций.

Чиновники добавили, что взлом также затронул Управление финансовых исследований Министерства финансов.

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Нынешние и бывшие чиновники отмечают, что даже незасекреченные документы могут быть очень полезными для такого конкурента, как Китай, поскольку это может помочь хакерам понять, как США разрабатывают санкционную политику и кого рассматривают как потенциальные цели.

Представитель Министерства финансов отказался от комментариев.

Министерство иностранных дел Китая назвало заявления о взломе "безосновательными" и заявило, что Пекин "всегда выступал против любых форм хакерских атак".

Ранее стало известно, что Министерство финансов США заявило, что за кибератакой, в результате которой был получен доступ к некоторым рабочим системам ведомства, стоит финансируемая Китаем организация.

Инцидент произошел в начале этого месяца, когда злоумышленник взломал стороннего поставщика услуг кибербезопасности и смог получить удаленный доступ к системам Министерства финансов и некоторым несекретным документам, отметил представитель ведомства.