Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц проведут встречу в среду, чтобы попытаться выработать новый курс для Европы в условиях президентства Дональда Трампа.

Об этом стало известно агентству Bloomberg от источников, сообщает "Европейская правда".

Как отметили источники агентства, Шольц и Макрон попытаются продемонстрировать силу и призовут к быстрому ответу, если США все же введут пошлины на европейский экспорт.

Они также пообещают выступать единым фронтом во время общения с новой администрацией в Вашингтоне.

Реклама:

Во время встречи в среду Шольц и Макрон также затронут тему европейского регулирования деятельности американских технологических гигантов.

Они также обсудят, как правительства обеих стран могут поддержать ЕС в его усилиях по защите граждан от растущей угрозы дезинформации и языка вражды на платформах социальных сетей, таких как X Илона Маска и Facebook и Instagram Марка Цукерберга.

Еще осенью Европейский Союз подготовил список американских товаров, которые может обложить пошлинами в ответ на воплощение Трампом угрозы ввести тарифы

В начале января Трамп заявил, что создаст Службу внешних доходов для сбора поступлений от масштабных тарифов, которые он пообещал ввести.

Также после инаугурации он пообещал ударить по Европейскому Союзу тарифами, ведь, по его убеждению, ЕС "очень, очень плохо обращается " с США.

В то же время информировали, что Европейская комиссия с лета готовилась к возвращению в Белый дом Трампа, который пригрозил наложить новые пошлины на ЕС.

Поэтому известно, что Еврокомиссия применяет двойной подход – "кнута и пряника". "Кнутом" являются собственные тарифы ЕС в ответ, а „пряником" – предложения покупать больше американских товаров.