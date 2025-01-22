Как Хартию о языках использовали для русификации и как Кабмин противостоит этому

В конце декабря 2024 года Кабинет министров Украины зарегистрировал законопроект, который остался малозамеченным, но является сверхважным. Он должен исправить досадную ошибку, которая появилась в законодательстве два десятка лет назад и с тех пор создала для Украины кучу проблем, повлияв на нашу общественно-политическую жизнь.

Речь идет о Европейской хартии региональных или миноритарных языков.

Украина стала единственным государством в Совете Европы, которое ратифицировало Хартию, использовав в ее названии термин "языки национальных меньшинств" вместо оригинального названия "миноритарные языки". Все остальные государства перевели текст дословно, без этой ошибки.

Это в корне изменило суть документа, а правительственная инициатива призвана это исправить.

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Подробнее о проблеме и попытке ее исправления – в статье аналитика Центра совместных действий Оксаны Заболотной "Языки меньшинств" на службе Кремля: зачем правительство Шмыгаля меняет Хартию и что можно улучшить. Далее – краткое ее изложение.

Европейская хартия региональных или миноритарных языков была создана ради поддержки угрожаемых или исчезающих языков, на которых говорит небольшое количество людей.

Государства, которые присоединялись к Хартии, должны были самостоятельно определить перечень таких языков.

К примеру, Финляндия, ратифицировав Хартию, включила в этот перечень инари-саамский, карельский, северосаамский, ромский, русский, скольт-саамский, шведский, татарский и идиш. То есть и угрожаемые языки, и языки государств-соседей.

В законе о ратификации Хартии от 2003 года Украина подала такой перечень региональных или миноритарных языков: белорусский, болгарский, гагаузский, греческий, еврейский, крымскотатарский, молдавский, немецкий, польский, русский, румынский, словацкий и венгерский.

В этом перечне есть два языка, в отношении которых нет сомнения, что они соответствуют целям Хартии – это гагаузский и крымскотатарский.

Остальные 11 языков из определенного Украиной списка – государственные языки других стран.

Хотя в реальности не все так очевидно, ведь для специалистов возникает вопрос, чем на самом деле являются греческий и еврейский языки, упомянутые в ратификационном законе. Можно лишь предполагать, что речь шла о новогреческом и иврите и (или) идише. А с недавних пор стал ребром еще и вопрос "молдавского языка".

Фактически Хартию в Украине имплементировал печально известный закон "Об основах государственной языковой политики", более известный под названием "закон Кивалова-Колесниченко", принятый в 2012 году. Исказив ложным переводом суть Хартии, пророссийские политики использовали ее как инструмент для русификации Украины.

В 2019 году парламент принял закон "Об обеспечении функционирования украинского как государственного", поэтому подход к воплощению Хартии существенно изменился. Однако проблема ее ошибочного перевода, который в свое время привел к русификации, спекуляциям и турбулентности в украинском обществе – осталась.

Более того, за десятилетия использования Хартии ее неправильный перевод стал восприниматься в Украине как истина. Но ситуацию может изменить правительственный законопроект от декабря 2024 года.

Во-первых, он согласовывает с оригиналом украинское название и положения этого международного договора.

Во-вторых, он изымает из перечня русский и "молдавский язык", которого не существует. Вместо этого добавляется чешский язык. Упоминание о еврейском языке изменили на иврит, а греческий – на новогреческий.

Но и пространство для доработки проекта закона тоже есть. В частности, в перечень языков, к которым может применяться Хартия, можно было бы включить те, которые действительно нуждаются в защите – идиш, караимский, крымчацкий, ромский, румейский, урумский.

Законопроект еще может быть изменен комитетами Верховной Рады и принят так, чтобы он лучше всего соответствовал цели Хартии и одновременно помог выбить козыри из рук российской пропаганды.

Подробнее – в материале Оксаны Заболотной "Языки меньшинств" на службе Кремля: зачем правительство Шмыгаля меняет Хартию и что можно улучшить.