Российский корабль-шпион второй раз за полгода забрел в воды Британии

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что в британских территориальных водах был снова зафиксирован российский шпионский корабль "Янтарь".

Об этом Хили сказал во время выступления в Палате общин, передает "Европейская правда" со ссылкой на агентство PA Media.

По словам британского министра, сейчас российское судно "Янтарь" находится в Северном море, а перед тем прошло через британские воды.

В это время по поручению министра россиян сопровождали корабли Королевского военно-морского флота HMS Somerset и HMS Tyne.

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"В ноябре (2024 года. – Ред.) за кораблем также велось пристальное наблюдение, и было обнаружено, что он блуждает над критически важной подводной инфраструктурой Великобритании", – подчеркнул Хили.

Он подчеркнул, что Россия использует "Янтарь" для "сбора разведывательной информации и картографирования критически важной подводной инфраструктуры Великобритании".

"Мы видим вас, мы знаем, что вы делаете, и мы не будем уклоняться от решительных действий для защиты этой страны", – подчеркнул глава Минобороны Британии.

"Янтарь" официально классифицируется как вспомогательное общее океанографическое исследовательское судно с возможностями подводного спасения. Он подчиняется Министерству обороны России и не входит в состав военно-морского флота.

По данным аналитиков разведки из открытых источников, он может использовать глубоководные аппараты и неоднократно работал вблизи инфраструктуры морского дна.

В ноябре 2024 года "Янтарь" также замечали у берегов Ирландии, где пролегает критическая подводная инфраструктура.