Глава Минобороны Британии предупредил Путина из-за корабля-шпиона

Великобритания предупредила лидера Кремля Владимира Путина после того, как Королевский военно-морской флот отследил российский шпионский корабль.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сказал британский министр обороны Джон Хили 22 января в парламенте, его цитирует RFE/RL.

Хили заявил парламенту, что судно "Янтарь" "используется для сбора разведывательных данных и картографирования критически важной подводной инфраструктуры Великобритании".

"Я также хотел бы, чтобы президент Путин услышал это сообщение: "Мы видим вас, мы знаем, что вы делаете, и мы не будем уклоняться от решительных действий для защиты этой страны", – сказал Хили.

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"Мы будем продолжать разоблачать злонамеренную деятельность Путина и бороться с российским "теневым флотом", чтобы предотвратить финансирование его незаконного вторжения в Украину", – добавил он.

Инцидент с кораблем произошел в то время, когда НАТО усиливает свое присутствие в Балтийском море после того, как подводные линии электропередачи и интернет-кабели были повреждены в результате предполагаемой диверсии, которую, как полагают, совершили суда, принадлежащие к так называемому "теневому флоту" России.

Европейские правительства и США обвинили Россию в активизации "гибридных атак" после сообщений о повреждении кабелей связи в Балтийском море, хотя они еще не связали Москву непосредственно с этим повреждением.

Глава британского оборонного ведомства заявил, что российский корабль вошел в воды Великобритании 20 января, что заставило Королевский военно-морской флот отправить два корабля для его мониторинга.

"Было обнаружено, что он блуждает над критически важной подводной инфраструктурой Великобритании", – сказал Хили.

AFP цитирует официального представителя в Париже, который заявил, что французские военные средства также были отправлены для наблюдения за "Янтарем", но это не свидетельствует о каких-либо "враждебных намерениях".

В ноябре 2024 года "Янтарь" также замечали у берегов Ирландии, где пролегает критическая подводная инфраструктура.