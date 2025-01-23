Рютте заявил, что Европа может финансировать американское оружие для Украины
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал США продолжить поставки Украине и заявил, что Европа заплатит за это.
Об этом он заявил на мероприятии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".
Глава НАТО заявил, что альянс должен больше инвестировать в оборону, наращивать оборонное промышленное производство и взять на себя большую долю расходов на помощь Украине.
"Что касается Украины, то нам нужно, чтобы США также оставались вовлеченными", – сказал Рютте.
Он подчеркнул, что если новая администрация Дональда Трампа будет готова продолжать поставлять Украину из своей оборонно-промышленной базы – счет будет оплачен европейцами.
"Я в этом абсолютно убежден, мы должны быть готовы к этому", – заявил он.
Также Рютте полностью поддержал кампанию давления Трампа на Россию, направленную на прекращение войны в Украине.
Комментарий генерального секретаря прозвучал после того, как президент США заявил в начале этой недели, что Европейский Союз должен делать больше для поддержки Украины.
Отметим, глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала эти слова Трампа и акцентировала, что Европа была крупнейшим донором.