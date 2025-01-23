Рютте заявил, что Европа может финансировать американское оружие для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал США продолжить поставки Украине и заявил, что Европа заплатит за это.

Об этом он заявил на мероприятии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Глава НАТО заявил, что альянс должен больше инвестировать в оборону, наращивать оборонное промышленное производство и взять на себя большую долю расходов на помощь Украине.

"Что касается Украины, то нам нужно, чтобы США также оставались вовлеченными", – сказал Рютте.

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Он подчеркнул, что если новая администрация Дональда Трампа будет готова продолжать поставлять Украину из своей оборонно-промышленной базы – счет будет оплачен европейцами.

"Я в этом абсолютно убежден, мы должны быть готовы к этому", – заявил он.

Также Рютте полностью поддержал кампанию давления Трампа на Россию, направленную на прекращение войны в Украине.

Комментарий генерального секретаря прозвучал после того, как президент США заявил в начале этой недели, что Европейский Союз должен делать больше для поддержки Украины.

Отметим, глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала эти слова Трампа и акцентировала, что Европа была крупнейшим донором.