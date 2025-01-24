Дания и США согласились обсудить безопасность в Арктике вместе с Гренландией

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен договорился с госсекретарем США Марко Рубио обсудить позже вопросы арктической безопасности, включая Гренландию.

Об этом говорится в заявлении датского МИД по итогам разговора Расмуссена и Рубио, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, разговор был посвящен Украине, европейской безопасности и ситуации на Ближнем Востоке.

"Вопрос безопасности в Арктике не стоял на повестке дня, но было договорено, что он будет обсуждаться между США, Данией и Гренландией позже", – говорится в заявлении МИД Дании.

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Разговор длился 20 минут. Расмуссен и Рубио согласились, что датско-американские отношения являются прочными, и договорились встретиться лично как можно быстрее.

Также во время разговора речь шла о ситуации с расходами на оборону и Расмуссен сказал, что Дания готова взять на себя большую часть ответственности за собственную безопасность.

Глава датского МИД также отметил важность продолжения поддержки Украины.

Он подчеркнул, что Украина борется не только за собственное выживание, но и за безопасность всей Европы и Запада.

Датский министр также добавил, что Дания готова и в дальнейшем усиливать давление на Россию, в частности, путем введения новых санкций и еще более жестких действий против российского "теневого флота".

В последние недели Дональд Трамп снова заговорил о желании приобрести Гренландию, стратегически важный и богатый полезными ископаемыми арктический остров в составе Дании.

Премьер Дании после общения с Трампом сообщила, что тот не отказался от своих угроз ввести высокие тарифы, если Дания не откажется от Гренландии.

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