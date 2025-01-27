СМИ: Венгрия согласилась на продление санкций против РФ с условием

Венгрия согласилась на продление санкций против РФ сроком еще на полгода в обмен на заявление ЕС, касающееся обеспокоенности Будапешта по "энергетической безопасности".

Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов, пишет "Европейская правда".

Издание напоминает, что венгерский премьер Виктор Орбан держал в напряжении ЕС, угрожая заблокировать продление санкций против России, включая замораживание ее финансовых активов.

Один из дипломатов ЕС заявил, что, блокируя санкции, Венгрия "играет с огнем" и "закладывает бомбу в трансатлантические отношения".

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В то же время двое европейских дипломатов рассказали, что в последнюю минуту было заключено соглашение, которое отвлечет угрозу со стороны Венгрии сорвать продление санкций.

Ожидается, что Будапешт отступит в обмен на заявление, касающееся беспокойства Венгрии относительно "энергетической безопасности".

Согласование продления санкций, как ожидается, будет официально оформлено во время встречи министров иностранных дел, которая начнется в Брюсселе в 10 утра по местному времени.

Источники агентства Bloomberg также рассказали, что Венгрия готова снять свое несогласие с продлением санкций.

По словам одного из собеседников, ЕС предоставит несколько заверений в заявлении, касающемся энергетической безопасности.

В заявлении будет подтверждено обязательство помочь Украине восстановить и стабилизировать ее инфраструктуру, а также решить вопрос поставок газа и нефти.

Параллельно ЕС уже работает над следующим пакетом санкций, но чиновники уже готовятся к сопротивлению со стороны Будапешта. В ЕС надеются принять эти меры в следующем месяце.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее заявила, что ожидает, что страны-члены ЕС согласятся на продление санкций против России.