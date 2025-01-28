В ЕС верят, что Орбан не заблокирует фактическое начало переговоров с Украиной о вступлении

В руководстве ЕС верят, что найдут способ договориться с премьером Венгрии Виктором Орбаном, чтобы он не заблокировал фактическое начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказала главный дипломат ЕС Кая Каллас в общении со СМИ после неформального завтрака, организованного перед заседанием Совета ЕС по общим вопросам.

От журналистов прозвучал вопрос о том, не станет ли позиция Виктора Орбана в отношении Украины препятствием для фактического запуска переговоров, учитывая его заявления, что вступление Украины было бы "экономической угрозой" для ЕС.

"У нас в ЕС 27 стран-членов... Каждое решение – это всегда сложно. Поэтому у меня нет никаких иллюзий, что это дальше с этим будет проще. Однако в итоге нам всегда удавалось выйти на какое-то решение", – ответила Кая Каллас.

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Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос выразила уверенность, что в 2025 году в переговорах с Украиной будет возможно открыть первый и тридцать первый кластеры.

Напомним, в понедельник в ЕС удалось "дожать" Венгрию и одобрить продление экономических санкций против России, однако с уступкой Будапешту.

Кая Каллас намекнула, что заявление об "энергетической безопасности", в обмен на которую Венгрия поддержала продление санкций против России, имело символический характер.