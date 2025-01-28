Франция говорила с Данией о возможной отправке войск в Гренландию

Франция обсудила с Данией отправку войск в Гренландию в ответ на неоднократные угрозы президента США Дональда Трампа аннексировать датскую территорию.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции Sud Radio, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Барро сказал, что Франция "начала обсуждать [развертывание войск] с Данией", но это не было "желанием Дании" продолжать реализацию этой идеи.

Комментарии Барро прозвучали в то время, когда премьер-министр Дании Метте Фредериксен находилась в середине турне по европейским столицам, чтобы заручиться поддержкой союзников в противостоянии с Трампом.

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"Если Дания позовет на помощь, Франция будет там. Европейские границы являются суверенными, будь то северные, южные, восточные или западные... Никто не может позволить себе играть с нашими границами", – заявил министр.

Барро также сообщил, что во время встречи министров иностранных дел Европейского Союза в Брюсселе в понедельник его коллеги выразили "очень сильную поддержку" Копенгагену и "были готовы рассмотреть вопрос [отправки войск]", если это будет необходимо.

Министр иностранных дел Франции, однако, заявил, что не верит в то, что США вторгнутся в Гренландию. "Этого не произойдет, люди не вторгаются на территории ЕС", – сказал он.

Недавно Трамп вернулся к идее приобретения стратегически важного и богатого полезными ископаемыми арктического острова.

Эту идею он выдвинул еще во время своего первого срока, и назвал контроль США над островом, полуавтономной территорией Дании, "абсолютной необходимостью" для мировой безопасности.

Недавно СМИ сообщили о жестком телефонном разговоре Трампа с премьером Дании Метте Фредериксен, во время которого она настаивала на том, что Гренландия не продается.

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