СМИ: Сибигу пригласили на встречу глав МИД стран Европы и нового госсекретаря

Министр иностранных дел Андрей Сибига примет участие в расширенном заседании глав МИД европейских стран и нового государственного секретаря США Марко Рубио в феврале.

Об этом сообщили источники "Суспільного" и "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

По информации СМИ, встреча состоится ориентировочно 12 февраля в Париже, в ней примут участие руководители внешнеполитических ведомств Франции, Германии, Польши, Италии, Великобритании, Испании, а также США.

Отметим, это будет уже третья встреча такого формата после прошлогодних встреч в Варшаве и Берлине.

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Во время встречи в Германии в декабре 2024 года, где участвовала главный дипломат Евросоюза Кая Каллас, министры пообещали увеличить помощь Украине.

Отметим, что встреча в Париже, вероятно, станет первым личным контактом высокопоставленного чиновника Украины с новой администрацией Трампа.

Марко Рубио был назначен на должность главы Госдепа 21 января, но пока не говорил с главой украинского МИД.