Шесть европейских глав МИД: Украина должна победить, мы увеличим помощь

Министры иностранных дел Великобритании, Италии, Испании, Германии, Польши и Франции вместе с топ-дипломатом ЕС Каей Каллас пообещали увеличить помощь Украине.

Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам встречи с главой МИД Андреем Сибигой в Берлине в четверг, 12 декабря, сообщает "Европейская правда".

Министры в заявлении отметили, что цели всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины и прочной безопасности для Европы являются неразделимыми, поэтому "Украина должна победить".

"Мы будем продолжать поддерживать Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, в частности членства в НАТО. Мы будем продолжать поддерживать Украину на ее пути к вступлению в Европейский Союз", – подчеркнули они.

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Министры также пообещали усилить военную, экономическую и финансовую помощь Украине, в том числе и "путем мобилизации дополнительного европейского финансирования".

Руководители дипломатии шести стран Европы указали на необходимость и дальше сдерживать наращивание военного потенциала России и усиливать давление на источники доходов Кремля.

"Не может быть никаких переговоров о мире в Украине без украинцев и без европейцев на их стороне. Мы привержены предоставлению Украине железных гарантий безопасности, включая надежное долгосрочное предоставление военной и финансовой поддержки", – говорится в совместном заявлении.

Сибига отправился в Берлин в четверг, чтобы обсудить с европейскими коллегами дальнейшую поддержку Украины в противодействии российской агрессии, повышение цены войны для России и пути достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира.