Сенат единогласно утвердил Рубио новым госсекретарем США

В понедельник Сенат США единогласно утвердил сенатора-республиканца Марко Рубио на должности государственного секретаря президента Дональда Трампа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Сенат поддержал Рубио 99 голосами против 0 через несколько дней после того, как многолетний член сенатских комитетов по иностранным делам и разведке прошел дружеские слушания по его утверждению.

Рубио стал первым из кандидатов в члены кабинета Трампа, которого утвердил Сенат. Это произошло всего через несколько часов после того, как президент был приведен к присяге на второй срок в Белом доме.

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53-летний Рубио является резким критиком Китая и защитником Израиля. Сын иммигрантов с Кубы, он также выступает за жесткие меры против острова, которым управляют коммунисты, и его союзников, особенно правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Во время слушаний по его утверждению в должности он предупредил, что США должны изменить курс, чтобы избежать большей зависимости от Китая, и пообещал сильную внешнюю политику, сосредоточенную на американских интересах.

Рубио также заявил, что политика США должна быть направлена на прекращение войны в Украине. Он сказал, что достижение соглашения о прекращении боевых действий потребует уступок как со стороны Москвы, так и со стороны Киева, и предположил, что Украине придется отказаться от своей цели вернуть всю территорию, захваченную Россией за последнее десятилетие.

Рубио также высказался в поддержку двухпартийного закона, соавтором которого он был, который не позволяет США выйти из НАТО без одобрения Конгресса.

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