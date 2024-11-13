Спикер Джонсон заверил, что республиканцы "готовы выполнить" повестку дня Трампа

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что республиканцы "готовы выполнять" новую программу новоизбранного президента США Дональда Трампа, и акцентировал, что они будут "более подготовленными", чем во время его первой каденции.

Об этом сообщает агентство Associated Press, передает "Европейская правда".

Джонсон отметил, что "нельзя терять времени", прежде чем начнется работа над программой Трампа "Америка превыше всего", которая предусматривает защиту южной границы, демонстрацию силы на мировой арене и прекращение "радикальной гендерной идеологии".

Агентство отметило, что спикер Джонсон ожидает, что республиканцы возглавят объединенное правительство, хотя о контроле над Палатой представителей еще рано говорить.

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"Мы готовы выполнить миссию Америки. Мы будем готовы с первого дня", – сказал Джонсон.

Трамп встретится с Джонсоном в Капитолии в среду, 13 ноября, а также на выходных в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

Незадолго до американских выборов писали, что республиканцы в обеих палатах Конгресса США начинают готовить свою повестку дня на "первые 100 дней" Трампа на случай его победы.

А сам Джонсон получил подавляющую поддержку избирателей в четвертом округе штата Луизиана и вошел в состав Палаты представителей следующего созыва.