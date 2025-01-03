Приднестровье отказалось от закупки газа на Западе, ждет помощи из России

В непризнанном Приднестровье отказались от помощи Молдовы в закупках газа на европейских рынках, ожидая, что российский "Газпром" возобновит поставки.

Эту информацию в комментарии IPN подтвердил временно исполняющий обязанности руководителя компании "Молдовагаз" Вадим Чебан, сообщает "Европейская правда".

Ранее "Молдовагаз" предложила руководству приднестровского "Тираспольтрансгаза" помощь в закупке газа через европейские платформы после того, как регион с 1 января оказался без поставок российского газа.

В ответе, направленном 2 января, так называемые "власти" Приднестровья отклонили предложение, заявив, что оно приведет к закупке газа по "более высоким и нестабильным" ценам.

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Тирасполь также заявил, что ожидает возобновления поставок газа российским "Газпромом" в рамках контракта, срок действия которого истекает в 2026 году.

С 1 января непризнанный регион перестал получать российский газ, из-за чего газ исчез у десятков тысяч бытовых потребителей и остановилась работа местной промышленности.

Власти Приднестровья призвали жителей решать проблему с помощью электрообогревателей, поскольку электричество пока является доступным ресурсом – Днестровская ГРЭС продолжает работать на запасах мазута и угля.

По прогнозам, их должно хватить до конца зимы, но с резким "скачком" потребления электроэнергии для компенсации отсутствующего газа и с наступлением холодов они могут иссякнуть гораздо быстрее.

3 января в Приднестровье ввели веерные отключения электроэнергии.

Подробно о "новой реальности" после 1 января для Приднестровья и Молдовы читайте в статье Зачем Кремль морозит Приднестровье?, или смотрите видео, в котором "Европейская правда" объясняет, что происходит в Приднестровье.