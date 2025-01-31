Парламент Греции со второй попытки не смог избрать президента

Парламент Греции не смог избрать нового президента во втором из четырех туров голосования.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Кандидат от консервативного правительства Константинос Тасулас получил 160 голосов, что на 40 голосов меньше, чем 200, необходимых для победы.

Столько же голосов Тасулас получил в первом туре 25 января.

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Лука Кацели, которого поддерживали левые СИРИЗА и Новая левая партия, получил 40 голосов, тогда как Тасос Гянницис, которого поддерживала основная оппозиционная партия ПАСОК, набрал 34 голоса. Костас Кириаку, кандидат от ультраправой партии "Ники", получил 14 голосов.

Третий тур голосования, в котором победитель должен будет набрать 180 голосов, запланирован на четверг, 6 февраля.

Если ни один из кандидатов не преодолеет этот порог, требование снизится до 151 голоса в четвертом и последнем туре, который состоится через пять дней.

Ожидается, что Тасулас, бывший спикер Палаты представителей и член парламента от "Новой демократии", получит президентское кресло в финальном туре, поскольку "Новая демократия" имеет большинство в 156 мест в 300-местном парламенте.

Должность президента в Греции – в значительной степени церемониальная, которая также предусматривает ограниченные политические полномочия.

До этого должность президента занимала Катерина Сакелларопулу, которая стала первой женщиной-главой государства в Греции. В ноябре 2022 года она приезжала в Киев.