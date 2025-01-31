Парламент Греції з другої спроби не зміг обрати президента

Парламент Греції не зміг обрати нового президента у другому з чотирьох турів голосування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Кандидат від консервативного уряду Константінос Тасулас отримав 160 голосів, що на 40 голосів менше, ніж 200, необхідних для перемоги.

Стільки ж голосів Тасулас отримав у першому турі 25 січня.

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Лука Кацелі, якого підтримували ліві СІРІЗА та Нова ліва партія, отримав 40 голосів, тоді як Тасос Гянніціс, якого підтримувала основна опозиційна партія ПАСОК, набрав 34 голоси. Костас Кіріаку, кандидат від ультраправої партії "Нікі", отримав 14 голосів.

Третій тур голосування, в якому переможець повинен буде набрати 180 голосів, запланований на четвер, 6 лютого.

Якщо жоден з кандидатів не подолає цей поріг, вимога знизиться до 151 голосу в четвертому і останньому турі, який відбудеться через п'ять днів.

Очікується, що Тасулас, колишній спікер Палати представників і член парламенту від "Нової демократії", отримає президентське крісло у фінальному турі, оскільки "Нова демократія" має більшість у 156 місць у 300-місному парламенті.

Посада президента у Греції – значною мірою церемоніальна роль, яка також передбачає обмежені політичні повноваження.

До цього посаду президента обіймала Катерина Сакелларопулу, яка стала першою жінкою-главою держави в Греції. У листопаді 2022 року вона приїздила до Києва.