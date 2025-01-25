Парламент Греции не смог избрать президента в первом туре

Парламент Греции не смог избрать нового президента в первом туре голосования, который состоялся в субботу, 25 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Для того чтобы занять пост президента, один из кандидатов должен набрать не менее 200 голосов.

Второе голосование состоится 31 января, но ожидается, что оно также будет безрезультатным.

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Спикер парламента Константинос Тасулас, кандидатуру которого выдвинул греческий премьер Кириакос Мицотакис, смог набрать 160 голосов.

Необходимое большинство голосов после двух туров снизилось до 180, а затем до 151. В последнем туре голосования необходимо простое большинство присутствующих.

Второе голосование состоится 31 января, но ожидается, что оно также будет безрезультатным.

Необходимое большинство голосов после двух туров снижается до 180, а затем до 151. В последнем туре голосования кандидату необходимо заручиться простым большинством из присутствующих.

Должность президента в Греции – в значительной степени церемониальная роль, которая также предусматривает ограниченные политические полномочия.

До этого пост президента занимала Екатерина Сакелларопулу, которая стала первой женщиной-главой государства в Греции. В ноябре 2022 года она приезжала в Киев.