Госсекретарь США: Линия фронта в Украине вряд ли сильно изменится

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что линия разграничения в российско-украинской войне вряд ли сильно изменится в обозримом будущем.

Об этом он сказал в интервью изданию The New York Times, пишет "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, пришло ли время закончить войну, Блинкен сказал, что это решение должны принять украинцы – они должны решить, "где их будущее и как они хотят туда попасть".

В ответ на то, придется ли Украине в конце концов уступить территории, госсекретарь США отметил, что "линия разграничения на практике в обозримом будущем вряд ли сильно сместится". При этом, по его словам, претензии Украины на эту территорию "будут всегда, всегда".

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"Вопрос в том, найдут ли они способы при поддержке других вернуть утраченную территорию?", – сказал Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что амбиции Владимира Путина заключались в том, чтобы стереть Украину с лица земли. По его мнению, маловероятно, что Путин откажется от своих амбиций.

"Если будет перемирие, то, по мнению Путина, это перемирие, скорее всего, даст ему время отдохнуть, перевооружиться, чтобы снова атаковать в какой-то момент в будущем.

Поэтому, чтобы убедиться, что любое прекращение огня, которое будет достигнуто, действительно будет длительным, необходимо убедиться, что Украина имеет способность сдерживать дальнейшую агрессию", – заявил госсекретарь США.

По его словам, это может происходить в разных формах – либо через НАТО, либо через гарантии со стороны разных стран, "чтобы Россия знала, что если она совершит повторное нападение, то будет иметь большие проблемы".

Напомним, в ближайшие дни США сделают дополнительные объявления о помощи по безопасности для Украины.

30 декабря США объявили о пакете оборонной помощи Украине объемом почти $2,5 млрд.