Из Финляндии в РФ продолжают пытаться ввезти подсанкционные товары, несмотря на закрытую границу

Финляндия продолжает фиксировать попытки вывоза в Россию товаров, на которые распространяются санкции из-за полномасштабного российского вторжения в Украину, даже несмотря на закрытие границы год назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

По информации финской таможни, с 2022 года было открыто более 900 досудебных расследований по факту незаконного вывоза товаров, находящихся под санкциями. До этого выявляли лишь несколько случаев в год.

В 2024 году количество таких нарушений уменьшилось из-за закрытия финско-российской границы, но они продолжаются.

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Более половины всех нарушений являются мелкими и урегулируются с помощью штрафной процедуры, то есть не доходят до суда. Речь идет преимущественно о частных лицах, которые пересекли границу с небольшим количеством подсанкционных товаров – например предметов роскоши.

Остальные преступления касаются, как правило, спланированных действий по вывозу товаров, которые могут использоваться российской армией.

Например, в октябре 2024 года таможня Финляндии начала расследовать преступную схему, в рамках которой компания с востока страны перевозила в Россию беспилотники, гидролокаторы, процессоры и другую электронику на сумму в несколько сотен тысяч евро.

В подобных схемах товары, находящиеся под санкциями, декларируются как предназначенные для Центральной Азии или Балкан, тогда как на самом деле они предназначены для России.