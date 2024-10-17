В Финляндии подозревают компанию в вероятном экспорте подсанкционных товаров в Россию
Финская таможня расследует дело, в котором компанию из региона Восточной Финляндии подозревают в контрабанде подсанкционной электроники в Россию.
Об этом сообщило издание Yle, передает "Европейская правда".
По предварительному расследованию таможни, компания, которая занимается складским хранением в Восточной Финляндии, доставила в Россию значительное количество подсанкционных товаров в период с марта по декабрь 2022 года.
Товары, прибывшие в Финляндию самолетами, пытались вывезти через промежуточный склад компании в Восточной Финляндии автомобильным транспортом в Россию.
Товары прибыли в аэропорт "Хельсинки-Вантаа", после чего их перевезли на склад компании в Виролахти. Далее компания пыталась вывезти товары со своего склада в Россию автомобильным транспортом через Ваалимаа.
Как отмечается, стоимость товаров составляла около 700 тысяч евро.
Руководитель расследования Санна Купаринен отметила, что таможня провела более сотни проверок товаров в экспорте, осуществленном подозреваемой компанией.
"Этот экспорт включал электронику, подлежащую санкциям, такую как дроны, процессоры, смартфоны, компьютеры и эхолоты", – проинформировала она.
Предварительное расследование выявило, что товары преимущественно покупались в американских интернет-магазинах, а получателем в России была российская почта.
Также были допрошены семь подозреваемых, которые работают в международной экспедиторской компании на руководящих и экспедиторских должностях.
Дело расследуется как тяжкое преступление в сфере регулирования.
Недавно сообщалось, что товары из Финляндии, как и многих других стран Запада, вероятно, продолжают попадать в Россию через Центральную Азию.
Также писали, что несмотря на санкции, в 2023 году немецкие компании могли поставить в Россию более 300 грузов, которые могли быть использованы для производства деталей транспортных средств или боеприпасов.
А накануне испанская полиция изъяла 13 тонн запрещенных химических веществ, в том числе возможных компонентов химического оружия, которые направлялись в Россию, несмотря на санкции, наложенные на Москву за ее вторжение в Украину.