Премьер Британии осудил распространение лжи и фейков, намекая на Маска

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер набросился с критикой на тех, кто "распространяет неправду" на фоне того, как американский миллиардер Илон Маск атакует его в соцсетях.

Заявление Стармера приводит AFP, сообщает "Европейская правда".

Стармер выступил в защиту своих заслуг на посту генерального прокурора Великобритании, которую он занимал более десяти лет назад, после того как Маск в серии постов в X (Twitter) назвал его "соучастником изнасилования Британии". Он также добавил, что Стармер должен ответить за свои действия.

Речь идет о скандале с домогательствами к детям со стороны организованных преступных банд в разных городах Британии, который разгорелся в 2010-х.

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Находясь на посту генерального прокурора Британии в 2008-2013 годах, действующий премьер Британии расследовал деятельность этих банд, а затем распорядился реструктурировать систему рассмотрения дел о насилии над детьми.

Высказывания Маска заставили некоторых британских оппозиционных политиков присоединиться к критике и призывам провести новое национальное расследование.

Отвечая на многочисленные вопросы СМИ по этой теме, Стармер сказал, что в некоторых случаях критика "переходит границы".

"Тех, кто распространяет ложь и дезинформацию как можно больше и шире, не интересуют жертвы, их интересуют они сами", – сказал Стармер журналистам, не называя имени Маска.

Он также осудил "яд ультраправых".

"Мне нравится политическая борьба, активные дебаты, которые мы должны вести, но они должны быть основаны на фактах и правде, а не на лжи", – добавил британский премьер.

Это не единственный случай, когда Илон Маск критиковал британское правительство. Он также поддержал Томми Робинсона – лидера британских ультраправых, который был заключен в тюрьму в октябре за нарушение судебного приказа, связанного с клеветническими заявлениями о сирийском школьнике-беженце.

В правительстве Британии после этого посоветовали Маску сосредоточиться на американской политике.