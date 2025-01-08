В Еврокомиссии прокомментировали угрозы Трампа в адрес Гренландии

В Еврокомиссии заявили, что ожидают продолжения сотрудничества с администрацией США по стратегически важным для сторон вопросам и напомнили о ключевом принципе уважения суверенитета государств.

Таким образом представитель Еврокомиссии Анита Хиппер ответила на вопрос о заявлениях избранного президента США Дональда Трампа, который отказался исключить применение силы для взятия Гренландии под контроль.

В Еврокомиссии отметили, что этот вопрос является "крайне теоретическим" и напомнили, что суверенитет государств является ключевым для ЕС.

"Суверенитет государств для нас является ключевым принципом, он должен уважаться – это также наша основанная дипломатическая ценность и принцип, над которым мы работаем", – сказала Хиппер.

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"С нашей стороны мы рассчитываем на продолжение работы над общей трансатлантической повесткой дня со следующей администрацией США по ключевым и стратегическим для нас интересам", – добавила она.

Трамп неоднократно выражал свое желание, чтобы США приобрели Гренландию – датскую территорию и самый большой остров в мире.

Накануне он отказался исключить использование военной силы для взятия под контроль Гренландии или Панамского канала, о которых он говорил в последние недели.

Датский премьер Метте Фредериксен недавно подчеркнула, что Гренландия принадлежит ее жителям.