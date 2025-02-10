В ЕС считают, что Украина способна открыть кластеры переговоров

Генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении (NEAR) Герт Ян Копман считает реальным, что Украина способна открыть все кластеры переговоров о вступлении в ЕС до конца года.

Об этом он сказал во время конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня", его слова приводятся в статье "Европейской правды".

По словам еврочиновника, в ЕС очень хотят достичь этого, но все будет зависеть от Украины.

"Есть много доверия, мы видим друг в друге партнеров, и я надеюсь, что на этой основе мы за год сможем открыть все кластеры переговоров (о вступлении Украины в ЕС). Мы очень этого хотим, но в конце концов это будет зависеть от вас", – заявил Компан.

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В то же время он предупредил Украину об условиях, которые выдвигает Венгрия относительно прав нацменьшинств, напомнив об "элементе, которому уделяет особое внимание одно из государств-членов".

"Я бы призвал всех, особенно членов Верховной Рады, двигаться вперед в выполнении плана действий по национальным меньшинствам, потому что это будет иметь влияние на темпы ваших переговоров о вступлении", – подчеркнул он.

Ранее вице-премьер Ольга Стефанишина подтвердила, что Украина имеет целью открыть в 2025 году все кластеры переговоров с ЕС, и рассказала о временных ожиданиях относительно этого процесса.

Подробнее о конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня", проходившей в Киеве, читайте в статье: Смягчить военное положение, измениться до 2027 года: что требует ЕС от Украины на пути к членству.