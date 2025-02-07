Украина планирует открыть все кластеры переговоров с ЕС в 2025 году: Стефанишина раскрыла график

Украина ставит цель открыть в 2025 году все кластеры переговоров с ЕС – в правительстве рассказали о временных ожиданиях от этого процесса.

Об этом рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня", которая проходит в Киеве при содействии немецкого агентства по развитию GIZ, сообщает "Европейская правда".

Она отметила, что в первом полугодии этого года, под председательством Польши, Украина стремится открыть переговорные кластеры 1,2 и 6, а остальные кластеры – их также три – рассчитывает открыть под председательством Дании во второй половине 2025 года.

"На апрель мы можем открыть переговоры (по одному кластеру), и так же на июнь мы будем готовы по еще двум кластерам открыть переговоры. И, соответственно, при датском председательстве так же открыть три кластера... То есть (мы хотим открыть) все", – сказала Стефанишина.

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Расставляя приоритеты, Стефанишина назвала главным кластер Fundamentals, посвященный верховенству права.

"Фундаментальный кластер для нас на самом деле главный. Он очень хорошо структурирует и объединяет государство вокруг ключевых направлений, по которым будет двигаться страна с точки зрения государственного управления, с точки зрения функционирования институтов, с точки зрения антикоррупционной политики", – пояснила она.

Второй важный кластер, по которому сейчас ведутся встречи, отметила Стефанишина, касается внутреннего рынка.

"Если первый кластер – это душа нашего будущего членства, то внутренний рынок – это его тело, к которому можно душой ринуться в ЕС, а ногами не дойти. Поэтому первый и второй кластер для нас очень важны", – отметила вице-премьер.

Польское председательство предложило также открыть переговоры по внешней политике и политике безопасности, что включает также и торговую политику, добавила Стефанишина.

Конференция проходит при содействии немецкого агентства по развитию GIZ и проекта ЕС "Право-Justice". "Европейская правда" является информационным партнером мероприятия.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина ставит целью в 2025 году открыть в переговорах о вступлении в ЕС не менее двух кластеров, а максимальной целью являются все кластеры.

Переговоры о вступлении новых государств-членов в ЕС разбиты на 35 глав, сгруппированных в 6 кластеров.

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