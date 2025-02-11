Зеленский считает, что действия Байдена в отношении Украины еще рано судить

Президент Владимир Зеленский считает, что оценку деятельности администрации Джо Байдена по поддержке Украины можно будет дать с течением времени.

Об этом он сказал в интервью The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Журналист спросил у Зеленского, войдет ли Байден в историю как человек, который помог спасти Украину, или как человек, который слишком медленно реагировал на вызов со стороны Путина.

На это, говорится в материале, Зеленский рассмеялся и сказал, что сейчас "очень трудно" дать ответ.

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Он раскритиковал первоначальное нежелание Байдена предоставить Украине оружие, заявив, что "это недоверие придало уверенности России", но добавил, что Киев благодарен за всю помощь, которая поступила после этого.

"История показывает, что есть много вещей, которых вы просто не знаете, что происходило за кулисами, какие были переговоры... трудно все это охарактеризовать сегодня, потому что мы не знаем всего. Позже мы будем знать, мы будем знать все", – считает Зеленский.

Согласно данным январского опроса Gallup, американцы преимущественно считают, что президентский срок Джо Байдена в будущем будет оценен скорее негативно, чем положительно.

Напомним, ранее Зеленский публично критиковал администрацию Байдена из-за отказа приглашать Украину в НАТО.