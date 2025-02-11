Посланник президента США Стивен Уиткофф во вторник, 11 февраля, посетил Москву, чтобы забрать американца Марка Фогеля – учителя, который провел более трех лет за решеткой по обвинению в хранении наркотиков.

Об этом официально сообщили в Белом доме, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times.

В заявлении советника Дональда Трампа по нацбезопасности Майкла Волца говорится о том, что Уиткофф по указанию президента США вывез Фогеля из России на своем самолете в рамках обмена.

"Президент Трамп, Стив Уиткофф и советники президента провели переговоры об обмене, который является проявлением доброй воли со стороны россиян и знаком того, что мы движемся в правильном направлении, чтобы положить конец жестокой и ужасной войне в Украине", – добавил Волц.

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Он не предоставил никаких подробностей о том, освободили ли Соединенные Штаты или союзное государство кого-то взамен, или какие другие шаги предприняла администрация Трампа, чтобы добиться освобождения Фогеля.

Также неизвестно, встречался ли с кем-то из российских чиновников Виткофф во время пребывания в Москве.

Учитель и бывший сотрудник посольства США в России Марк Фогель был арестован в России по обвинению во ввозе медицинской марихуаны в августе 2021 года. В июне 2022-го ему присудили 14 лет лишения свободы.

СМИ ранее во вторник обратили внимание, что в Москву прилетел бизнес-джет Gulfstream, который принадлежит Виткоффу и которым ранее часто пользовался сам Трамп.

Напомним, что в августе 2024 года в Турции состоялся обмен 24 заключенными с участием шести западных государств, в том числе США и Германии, и России. Переговоры между Западом и Россией, которые привели к большому обмену, продолжались более двух лет.

К слову, тогда Трамп называл обмен "победой для Путина".

Детали читайте в статье: Заложники за шпионов: почему исторический обмен между РФ и Западом будет иметь последствия и для Украины.