Глава Пентагона: Трамп никому не позволит "превратить дядю Сэма в дядю Лоха"

Глава Пентагона Пит Хесет в очередной раз призывает европейских и канадских партнеров увеличить оборонные расходы, сославшись на слова президента Дуайта Эйзенхауэра, сказанные им в прошлом.

Об этом он говорил на пресс-конференции после встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе в четверг, сообщает "Европейская правда".

В своем заявлении он сказал, что нужно "сделать НАТО снова великим". Затем он вспомнил о президенте Эйзенхауэре, который, по его словам, был одним из самых ярых сторонников НАТО.

"Он верил в прочные отношения с Европой. Однако в конце президентства Эйзенхауэра даже он был обеспокоен тем, что Европа недостаточно заботится о собственной обороне, едва не сделав, по словам Эйзенхауэра, из дяди Сэма лоха".

Что ж, как и президент Эйзенхауэр, эта администрация верит в альянсы, глубоко верит в альянсы, но будьте уверены: президент Трамп никому не позволит превратить дядю Сэма в дядю Лоха", – заявил министр обороны США.

Он подчеркнул, что НАТО – большой и самый успешный оборонный альянс в истории. Но для того, чтобы выстоять в будущем, партнеры США должны делать гораздо больше для обороны Европы.

На пресс-конференции Хегсет также расширил свой тезис о том, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью.

Накануне Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп требует от европейских союзников по НАТО тратить 5% от ВВП на оборону.