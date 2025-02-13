Трамп заявил, что Украина будет участницей "мирных переговоров"

Президент США Дональд Трамп заверил, что Украина будет участницей будущих переговоров о "завершении войны".

Об этом он сказал журналистам в Белом доме в четверг, 13 февраля, сообщает "Европейская правда".

На просьбу прокомментировать, будут ли украинцы приобщены к дальнейшим "мирным переговорам", которые администрация Трампа будет вести с Россией, президент США заявил: "Конечно, будут".

"Они являются частью этого. У нас будет Украина, будет Россия, будут привлечены и другие люди", – добавил он, не уточнив, кого имеет в виду.

Трамп также вспомнил о вчерашних разговорах с Путиным и Зеленским и назвал их "хорошими".

"Кто-то говорит, что я должен был первым позвонить Зеленскому. Но я так не считаю. Нам нужно узнать, хочет Россия заключить соглашение или нет. Я знаю, что Зеленский хочет заключить соглашение, потому что он мне об этом сказал. Теперь я знаю, что Россия тоже хочет заключить сделку", – сказал президент США.

Напомним, вечером 12 февраля Дональд Трамп поговорил с правителем Кремля и заявил, что они с Путиным планируют встречу. После того Трамп позвонил Владимиру Зеленскому.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас считает, что любое мирное соглашение для урегулирования российско-украинской войны, заключенное за спиной Украины и Европы, обречено на провал.

А президент Владимир Зеленский заявил, что если США и Россия будут вести переговоры об урегулировании войны без участия Украины, то Украина их не примет.

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