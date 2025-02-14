Соединенное Королевство добавило в санкционный список еще несколько россиян и российских компаний, среди них – заместитель министра обороны РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в документе Офиса по вопросам выполнения санкций при Министерстве финансов Великобритании от 14 февраля.

В документе отмечается, что 14 февраля Министерство иностранных дел Соединенного Королевства обновило санкционный список.

В частности, в него добавили Павла Фрадкова, который с июня 2024 года является заместителем Министра обороны России.

Кроме того, в списке бизнесмен Артем Чайка и директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин.

Также санкционный список пополнили компании "Завод Киров-Энергомаш" и "Росатом – Аддитивные Технологии".

В списках также – ООО "Росатом – Аддитивные Технологии" и АО "Завод „Киров-Энергомаш".

Напомним, 12 февраля Великобритания объявила о выделении пакета военной помощи Украине на сумму 150 млн фунтов стерлингов (около 186 млн долларов).

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что в этом году Великобритания выделит на военную помощь Украине 4,5 млрд фунтов стерлингов.