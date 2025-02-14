Зеленский: Путин может готовить нападение на НАТО уже в следующем году

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава РФ Владимир Путин может готовить нападение на страны НАТО уже в следующем году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Зеленский сказал во время общения с журналистами на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Глава государства сказал, что уже в этом году Россия подготовит 15 дивизий для тренировки и усиления на белорусском направлении.

"Мы думаем, что они все будут на территории Беларуси, или частично. Это будет 100-150 тысяч человек", – отметил президент.

Он добавил, что не уверен, что эта большая группировка пойдет наступлением именно на Украину.

"Они могут пойти как в Украину, как это было в 2022 году, или же они пойдут в Польшу или страны Балтии. Я думаю, такая у него идея. Из всего, что я получаю от разведки, я считаю, что он готовит войну со странами НАТО в следующем году", – заявил Зеленский.

Президент добавил, что у него нет 100-процентной уверенности в таком сценарии, и выразил надежду, что это удастся предотвратить.

Президент также заявил, что Украина готова обсуждать с США все параметры будущего мира, включая членство Украины в НАТО.

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