Еврокомиссар: ЕС должен взять вопрос санкций против РФ в свои руки

Еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис заявил, что Европейский Союз должен взять вопрос санкций в свои руки.

Об этом он сказал во вторник, 18 февраля, сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

На вопрос журналистов о том, как ЕС будет реагировать на вероятное ослабление санкций против России со стороны США, Домбровскис заявил, что ЕС будет больше ориентироваться на собственные возможности по европейской безопасности, а также самостоятельно принимать решение о продлении санкций против России.

"Я думаю, очевидно, что, исходя из действий администрации Трампа, для ЕС будет необходимым в большей степени самостоятельно решать вопросы, связанные с безопасностью. Это также касается санкционной политики. Как вы знаете, работа над подготовкой 16-го пакета санкций (против России. – Ред.) продолжается", – сказал еврокомиссар.

18 февраля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что все стороны должны быть согласны с условиями мирного урегулирования между РФ и Украиной, намекнув на роль ЕС, необходимую для снятия санкций с России.

Недавно президент Владимир Зеленский признал, что глава Кремля Владимир Путин хочет начать мирные переговоры, но подчеркнул, что это для того, чтобы с РФ сняли санкции.