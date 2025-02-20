Зачем Трамп атакует Зеленского и как реагируют на это в США и Европе

Кризисный режим в отношениях Украины и США вышел на новый этап. После непубличного давления на украинскую сторону на прошлой неделе из-за соглашения об использовании полезных ископаемых и едва не сорванной встречи высокопоставленных чиновников обеих стран в Мюнхене Дональд Трамп лично атаковал Владимира Зеленского.

Причем тезисами, которые некоторым – и не только украинскому президенту, но и, например, бывшему премьеру Норвегии Эрни Солберг – показались повторением российской пропаганды.

О новой реальности, в которой Украине нужно научиться существовать и защищать свои интересы, читайте в статье Олега Павлюка и Сергея Сидоренко из "Европейской правды" Трамп обвиняет Украину: какие последствия будет иметь новый ультиматум президента США. Далее – краткое ее изложение.

То, что делает Трамп на украинском треке в последние дни, вполне соответствует его имиджу жесткого политика, не сдержанного дипломатическим этикетом.

Во вторник вечером на пресс-конференции в поместье Мар-а-Лаго президент США ответил на вопрос журналистов относительно отсутствия Украины на переговорах о "мире" в Саудовской Аравии и в своем ответе резко повысил эмоциональный градус заявлений на эту тему.

Вместо объяснений, почему США выбрали подход переговоров об Украине без Украины, он перешел к обвинениям и едва ли не прямо обвинил украинскую власть в том, что она "начала" полномасштабную российскую агрессию в 2022 году.

В дополнение американский президент прямо поддержал проведение выборов в Украине в условиях военного положения, безосновательно заявив, что "рейтинг поддержки украинского лидера опустился до 4%".

Владимир Зеленский не стал молчать – в среду утром он созвал пресс-конференцию, чтобы ответить президенту США.

Заявления президента Украины, впрочем, лишь подлили масла в костер кризиса. Ведь Трамп в ответ пошел на еще большую эскалацию.

Он объявил Зеленского "диктатором" – в традиционной дипломатии это имело бы необратимые последствия.

Впрочем, надо заметить, что Дональд Трамп может накручивать градус дискуссии и без дополнительных "стимулов" со стороны Зеленского. Так, в ночь на четверг от президента США прозвучала очередная волна лжи об Украине и ее руководителе – мол, Зеленский "спал", когда к нему приехал министр финансов США, и украинский президент "грубо повел себя" с американским гостем.

Ближайшие соратники Трампа поспешили поддержать президента в его обвинениях и требованиях в адрес Украины.

Поддержал Трампа и советник президента США по национальной безопасности Майк Волц, добавив важную деталь: по его словам, все это обострение связано прежде всего с расхождением во взглядах на соглашение о разделе недр, относительно подписания которого американские чиновники давили на Зеленского и его команду.

Похоже, что соглашение, о переговорах по которому подробно рассказывала "ЕвроПравда", действительно имеет для Белого дома особое значение.

Но риторика, которую выбрал Трамп для нового давления на Украину, не получила единодушной поддержки даже в его собственной партии.

В США рассчитывают, что смогут "возродить" соглашение с Украиной в несколько измененном виде.

В этом заключается особенность политики новой администрации США.

Даже тогда, когда из Вашингтона звучат заявления, которые в стандартной дипломатической матрице не оставляли бы пространства для партнерства – при Трампе это может не означать вообще ничего.

На этом фоне стоит отметить действия Европы, которая и в дальнейшем остается приверженной привычным межгосударственным отношениям.

Великобритания и Франция в последние дни пытались взять на себя европейское лидерство в вопросе помощи Киеву.

В Европе готовятся и к "плану Б", который должен предоставить Киеву гарантию дальнейшей военной поддержки в случае очередной непредсказуемости от США.

Больше – в материале Олега Павлюка и Сергея Сидоренко Трамп обвиняет Украину: какие последствия будет иметь новый ультиматум президента США.