Встреча президента Украины Владимира Зеленского со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом состоялась без общения с медиа.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, сообщает "Европейская правда".

20 февраля в Киеве состоялась встреча Зеленского и Келлога, после которой приглашенные журналисты ожидали подход политиков к прессе, но он не состоялся.

Никифоров сообщил, что совместных заявлений для прессы Зеленского и Келлога по итогам встречи не будет по желанию Вашингтона.

"По просьбе американской стороны формат встречи предусматривает протокольную съемку и не предусматривает заявлений или вопросов", – прокомментировал Никифоров.

Напомним, 19 февраля спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог приехал в Киев впервые за время пребывания на этой должности.

Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что на встрече с ним объяснил видение украинской стороны, как достичь мира благодаря силе и подчеркивал неделимость безопасности Украины и трансатлантической безопасности.

Перед этим 18 февраля американская и российская делегации провели переговоры в Саудовской Аравии, а президент Франции Эмманюэль Макрон дважды собирал часть европейских стран на экстренную встречу относительно европейской безопасности и дальнейшей поддержки Украины.

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