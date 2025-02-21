Рубио объяснил, зачем были нужны переговоры с россиянами в Эр-Рияде

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон согласился на прямые переговоры с Россией, чтобы выяснить, насколько серьезно они настроены на достижение мира в Украине, против которой Москва развязала полномасштабную войну.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью журналистке Кэтрин Херридж, которое публикует пресс-служба Госдепа США.

По словам Рубио, прямые контакты – это единственный способ выяснить, действительно ли РФ настроена на мир.

"В конце концов, мы должны поддерживать отношения с Россией, независимо от того, нравится нам все, что они делают, или нет, как это было с Советским Союзом, и мы должны иметь возможность проверить, серьезно ли они настроены на прекращение этой войны", – отметил госсекретарь.

Он рассказал, что на встрече в Эр-Рияде речь не шла ни о каких тонкостях потенциального мирного соглашения.

"Разговор был таким: во-первых, мы должны – на определенном уровне – упорядочить работу наших дипломатических представительств, потому что мы должны иметь возможность общаться с ними, учитывая характер наших двух стран и то значение, которое мы имеем в мире. Второе – есть вещи, по которым мы могли бы сотрудничать в геополитическом плане, потенциально", – сказал Рубио.

На вопрос, видят ли США заинтересованность России в мире, госсекретарь ответил: "Мы собираемся это выяснить".

"Я пока не могу ответить, серьезно они настроены на мир или нет. Это будет зависеть от того, как они будут действовать дальше. Единственное, о чем мы договорились, – это то, что мы будем говорить о мире", – сказал он.

Напомним, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча топ-чиновников РФ и США, которые договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

В частности, они договорились назначить группы высокого уровня для переговоров по Украине.

20 февраля Трамп заявил, что Россия "имеет козыри" в потенциальных мирных переговорах о прекращении войны, поскольку РФ "захватила большую территорию".