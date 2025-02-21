Спикер Палаты представителей: нет аппетита для нового проекта о помощи Украине

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон исключил принятие нового законопроекта о финпомощи Украине.

Заявление Джонсона приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

У него спросили, предусматривает ли он еще один законопроект о финансировании Украины, на что Джонсон заявил: "У нас нет аппетита к этому".

"Мы должны довести (войну) до конца. И я могу сказать вам, что наши европейские союзники также понимают эту необходимость. Она (война) затянулась слишком долго", – сказал спикер.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс поддержал усилия Дональда Трампа по "прекращению войны" в Украине, заявив, что считает мир в Европе близкой перспективой.

18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча топ-чиновников РФ и США, которые договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

В частности, они договорились назначить группы высокого уровня для переговоров по Украине.

20 февраля Трамп заявил, что Россия "имеет козыри" в потенциальных мирных переговорах по прекращению войны, поскольку РФ "захватила большую территорию".