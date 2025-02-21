"Вот кто диктатор": протрамповская газета вышла со спецразъяснением для Трампа

Американское консервативное издание The New York Post, которое любит читать президент США Дональд Трамп, вышло с материалом на передовице, где объяснено, что настоящим диктатором является хозяин Кремля Владимир Путин.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Номер The New York Post за 21 февраля вышел с большим портретом Владимира Путина на передовице и заголовком: "Президент Трамп: вот кто диктатор".

В самом материале, вышедшем в формате колонки авторства Дугласа Мюррея, опубликованы "10 фактов об украинско-российской войне, которые мы игнорируем на свой страх и риск".

Фактом номер один отмечено, что Владимир Путин начал эту войну, "несмотря на то, что Трамп сказал несколько дней назад".

Автор отмечает, что Трамп абсолютно прав, что война "никогда не должна была начинаться", но подчеркивает, что войну начал Путин, а не Зеленский.

Мюррей также отмечает, что диктатором является Владимир Путин.

"Путин правит Россией железным кулаком КГБ с тех пор, как пришел к власти в 1999 году. Он безжалостно подавил независимые СМИ, положил конец свободным и честным выборам, разгромил гражданское общество и убивал своих политических оппонентов. И не только в России, но и по всему миру. Люди, которые живут в России и выражают любую оппозицию к войне, оказываются в тюрьмах", – говорится в материале.

Зеленский же, подчеркивает автор, не диктатор, а политик, победивший на президентских выборах 2019 года, которые были относительно свободными и честными.

"Его рейтинг одобрения составляет 57%, а не 4%, о которых заявлял Трамп. В отличие от России, в Украине есть активные независимые средства массовой информации, которые привлекают правительство к ответственности – несмотря на утверждения об обратном со стороны интернет-троллей и российских ботов", – отмечается в публикации.

"Независимо от того, переизберут ли Зеленского в Украине или нет, Путин всегда будет переизбран в России. Потому что его выборы – это мошенничество, шоу. Путин не выиграл ни одних свободных и честных выборов в своей жизни. Потому что он их не проводит", – добавляет автор.

В 2017 году сообщалось, что New York Post является любимой газетой Дональда Трампа, который поддерживает частые контакты с ее владельцем Рупертом Мердоком.

Накануне Владимир Зеленский, отвечая на заявления Дональда Трампа о том, что его поддержка среди украинцев якобы составляет 4%, отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.

После этого Трамп назвал президента Украины диктатором и заявил, что Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.

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